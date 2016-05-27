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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03219

Сумчанка везет «бронзу» из Болгарии

1-2 июня в Варне (Болгария) проходили соревнования по кроссфиту Varnathrowdown2019.

В турнире принимали участие около 200 человек из разных стран Европы.  Сумчанка Марина Коба, которая в своей возрастной категории среди семи участниц заняла третье место.

Спорт Кроссфит
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12.09.2018 14:15

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В Сумах прошли соревнования среди ветеранов АТО
18.06.2018 12:30

В Сумах прошли соревнования среди ветеранов АТО

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В Сумах пройдут соревнования среди ветеранов АТО
11.06.2018 11:53

В Сумах пройдут соревнования среди ветеранов АТО

16 июня Сумы принимают всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО «Сила нации»....

Сумская банда кроссфитеров покоряла столицу
23.04.2018 12:00

Сумская банда кроссфитеров покоряла столицу

21-22 апреля в Киеве прошел ежегодный турнир международного масштаба по кроссфиту Banda ARENA Challenge 2018....

В Сумах пройдет турнир по функциональному многоборью
27.05.2016 10:13

В Сумах пройдет турнир по функциональному многоборью

28 мая в городском парке им. И.Кожедуба состоится открытый кубок г. Сумы по функциональному многоборью....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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