Сумчанка везет «бронзу» из Болгарии 1-2 июня в Варне (Болгария) проходили соревнования по кроссфиту Varnathrowdown2019.

В турнире принимали участие около 200 человек из разных стран Европы. Сумчанка Марина Коба, которая в своей возрастной категории среди семи участниц заняла третье место.