Сумчанка везет «бронзу» из Болгарии

В турнире принимали участие около 200 человек из разных стран Европы. Сумчанка Марина Коба, которая в своей возрастной категории среди семи участниц заняла третье место.
9-10 сентября в Одессе проходил турнир по кроссфиту Odessacrossfitcup2018....
16 июня в Сумах прошли всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО «Сила нации»....
16 июня Сумы принимают всеукраинские соревнования по кроссфиту среди ветеранов АТО «Сила нации»....
21-22 апреля в Киеве прошел ежегодный турнир международного масштаба по кроссфиту Banda ARENA Challenge 2018....
28 мая в городском парке им. И.Кожедуба состоится открытый кубок г. Сумы по функциональному многоборью....