В Сумах ЦПМСП № 2 ввел для регистратур амбулаторий мобильные номера Центр первичной медико-санитарной помощи № 2приобрел смартфоны для регистратур всех амбулаторий.

Параллельно с мобильными будут действовать, как и раньше, и номера стационарных телефонов.

С амбулаторией № 1 (ул. Парковая, 1) можно связаться по тел: 70-03-82, (050) 5711544, с амбулаторией № 2 (ул. Привокзальная, 3А) - 78-80-13, (099) 2066712, амбулаторией № 3 (ул. Ивана Сирко, 3) - 70-03-85, (095) 1256387, с амбулаторией № 4 (ул. Ивана Сирко, 33/1) - 70-03-84, (095) 7868750, с амбулаторией № 5 (ул. Марко Вовчок, 2) - 70-03-89, (066) 5222802, с амбулаторией № 6 (ул. Марко Вовчок, 2) - 70-03-89, (066) 5221720.