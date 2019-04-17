У МСК «Сумчанка» поменялся руководитель Ирина Харченко уже две недели, как не является директором МСК «Сумчанка».

Как сообщила она «Данкору», она отошла от дел клуба, продолжая быть вице-президентом Федерации хоккея на траве Украины по международным вопросам. И.о. директора клуба же стал депутат Сумского горсовета Сергей Татаренко (ВО «Свобода»).

Кстати,

Справка

Сергей Татаренко родился 08.08.1980 в г. Сумы. В 1996 году окончил среднюю школу № 6. В 1996 - 1997 гг. получил специальность повара в СПТУ № 1. В 1998 - 2002 гг. учился в УАБД на юридическом факультете. Одновременно с обучением с 1998 по 2002 гг. работал в ХК «Блиц-информ» менеджером по связям с общественностью.

С 2003 г. - частный предприниматель.

С 2013 года - директор частного предприятия «Сумское жизни».

Депутатом стал в 2017 году после назначения ,Максима Галицкого заммэром.