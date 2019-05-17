Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52435

В Сумах нашлась противозмеиная сыворотка

В Сумах не будут закупать сыворотку протии укуса змей.

Об этом сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе этот вопрос был проработан, - начала она. – Сыворотка от укусов гадюки в достаточном количестве есть в наличии в Сумском областном центре экстренной медпомощи. Ее срок годности до мая 2021 года. Учитывая статистку относительно регистрации случаев укусов населения гадюками для жителей Сумской области, необходимость ее применения 1-2 раза в год. В Сумах за последние три года ни одного случая зарегистрировано не было. Учитывая достаточное количество сыворотки в областном учреждении и то, что по первой нашей просьбе сыворотка будет доставлена в лечебное учреждение, необходимости в ее покупке или передаче в лечебные учреждения г. Сумы на сегодняшний день нет.

- Это хорошо, что в Сумах за три года ничего не было, но вам нужно отработать механизм передачи, на всякий случай, - порекомендовал заммэра Сум степан Пак.

- Он проработан.

Напомним: на прошлой неделе на пр. Шевченко на придомовой территории обнаружили гадуку, которую обезвредили сотрудники ЖЭКа. На предыдущем аппаратном совещании Е.Чумаченко говорила ,что в городе нет сыворотки против змеиных укусов.

Общество Сыворотка
view counter

По тематике

В Сумах нет сыворотки против змеиного яда
27.05.2019 10:24

В Сумах нет сыворотки против змеиного яда

В этом году в Сумах нашествие ядовитых змей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.