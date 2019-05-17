В Сумах нашлась противозмеиная сыворотка В Сумах не будут закупать сыворотку протии укуса змей.

Об этом сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе этот вопрос был проработан, - начала она. – Сыворотка от укусов гадюки в достаточном количестве есть в наличии в Сумском областном центре экстренной медпомощи. Ее срок годности до мая 2021 года. Учитывая статистку относительно регистрации случаев укусов населения гадюками для жителей Сумской области, необходимость ее применения 1-2 раза в год. В Сумах за последние три года ни одного случая зарегистрировано не было. Учитывая достаточное количество сыворотки в областном учреждении и то, что по первой нашей просьбе сыворотка будет доставлена в лечебное учреждение, необходимости в ее покупке или передаче в лечебные учреждения г. Сумы на сегодняшний день нет.

- Это хорошо, что в Сумах за три года ничего не было, но вам нужно отработать механизм передачи, на всякий случай, - порекомендовал заммэра Сум степан Пак.

- Он проработан.

Напомним: на прошлой неделе на пр. Шевченко на придомовой территории обнаружили гадуку, которую обезвредили сотрудники ЖЭКа. На предыдущем аппаратном совещании Е.Чумаченко говорила ,что в городе нет сыворотки против змеиных укусов.