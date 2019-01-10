В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)

У него закончился двухмесячный срок меры пресечения - содержание под стражей. А судья, которая должна его продолжить - задействована в другом деле находится в совещательной комнате, пишет UA:СУМИ.
Речь идет о Евгении Тимченко, который вышел из СИЗО 23 мая. До того он провел 14 лет за решеткой, однако выиграв дело в Европейском суде по правам человека добился, что его дело отправили на повторное рассмотрение в Ковпаковский суд.
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