В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция) Около полутысячи сумчан пришли из-за того, что обвиняемый в убийстве двух девушек в 2005 году вышел на свободу после 14 лет за решеткой.

У него закончился двухмесячный срок меры пресечения - содержание под стражей. А судья, которая должна его продолжить - задействована в другом деле находится в совещательной комнате, пишет UA:СУМИ.

Речь идет о Евгении Тимченко, который вышел из СИЗО 23 мая. До того он провел 14 лет за решеткой, однако выиграв дело в Европейском суде по правам человека добился, что его дело отправили на повторное рассмотрение в Ковпаковский суд.