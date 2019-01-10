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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:161490

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)

Около полутысячи сумчан пришли из-за того, что обвиняемый в убийстве двух девушек в 2005 году вышел на свободу после 14 лет за решеткой.

У него закончился двухмесячный срок меры пресечения - содержание под стражей. А судья, которая должна его продолжить - задействована в другом деле находится в совещательной комнате, пишет UA:СУМИ.

Речь идет о Евгении Тимченко, который вышел из СИЗО 23 мая. До того он провел 14 лет за решеткой, однако выиграв дело в Европейском суде по правам человека добился, что его дело отправили на повторное рассмотрение в Ковпаковский суд.

Право Евгений Тимченко Пикет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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