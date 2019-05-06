За неделю на Сумщине зарегистрировано 84 ЧП В результате пожаров 2 человека погибли, еще 4 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 99 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 3 человека, среди них 2 детей, 26 зданий и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 3 млн. 910 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 290 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.