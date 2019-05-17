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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30488

Сумы заполонили бабочки-солнцевики

С прошлой недели как в Сумах, так и по всей Украине наблюдается нашествие бабочек солнцевиков чертополоховых.

Как сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов, это известные летуны и относятся к мигрирующим видам. Еще недавно эти «туристы» видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку.

Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/час и за сутки пролетают до 500 км.

Эти бабочки пролетают гигантские расстояния и зимуют на севере Африки или на Ближнем Востоке, где откладывают яйца, и на этом годовой жизненный полет бабочек заканчивается.

А из яиц вылупляются гусеницы, которые впоследствии превращаются в куколки, и уже из них весной вырастают новые бабочки, которые вновь собираются в стаи и, по неизвестным человеческой науке зову природы, возвращаются за несколько тысяч километров в Украину и другие, даже северные страны Европы.

Здесь тоже выводятся новые поколения солнцевиков, которые снова и снова повторяют изначальный цикл перелетных бабочек.

Кроме чертополохового солнцевика, сезонная миграция зовет в дорогу еще один вид солнцевиков, которые водятся в Украине. Это - солнцевик адмирал (Vanessa atalanta), в украшении которого больше черного цвета.

Общество Бабочки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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