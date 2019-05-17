Жительница Сумщины искала работу за рубежом, а попала в мошенническую ловушку

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 40-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что нашла на известном интернет ресурсе объявление о трудоустройстве за рубежом, а именно - на заводе детского питания в Голландии. Связалась с автором объявления, и он рассказал все подробности будущей работы. Но, по словам собеседника, за посреднические услуги нужно заплатить деньги, на что она и согласилась.
Сначала женщина отослала посреднику копии своих документов и заполненную анкету. Документы нужны были для согласования с работодателем. За несколько дней получила ответ от агента, ее кандидатура одобрена, а затем снова нужно перечислить 120 евро на указанный счет.
Выполнив и это условие, она получила документы, которые якобы подтверждали ее трудоустройство. Спустя несколько дней, по требованию агента, она перечислила такую же сумму на другой счет и в гривневом эквиваленте.
Вылет из страны на работу был назначен на конец месяца, однако нужно было заплатить еще и половину стоимости билета. Перечислив еще 180 евро, женщина уже ожидала назначенной даты вылета. Но получила сообщение от агента, что вылет переносится из-за трудностей с оформлением ее документов. После этого агент на связь не выходил, а все попытки женщины связаться с ним результата не дали.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.
Правоохранители дают несколько советов, как не попасть на крючок мошенников, которые предлагают работу за границей:
- не стоит обольщаться «заоблачными» заработками. Если вам предлагают большие деньги за работу, которой вы никогда не занимались, - это мошенничество;
- не стоит ехать на работу, не зная конечной адреса и данных работодателя. Если посредник говорит, что работа легальная, но предлагает выезд по туристической визе, без оформления разрешения на работу, значит, о легальности он врет;
- никогда не платите за трудоустройство посредникам вперед. Серьезные посреднические фирмы получают плату за свои услуги из выплаченной вам зарплаты. Те, что просят оплатить авансом, часто исчезают вместе с деньгами;
- обманывают не только посредники, но и зарубежные работодатели. Поэтому позаботьтесь об официально оформленном контракте, или хотя бы о неформальной расписке, где будут описаны основные условия договора. Также важно не допускать задержки выплаты зарплаты и не работать без оплаты, надеясь, что заплатят потом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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