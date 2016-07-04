На Сумщине в течение недели на водоемах погибли 2 человека

Люди спасались от палящего солнца в прохладе рек и озер. Однако, не все осознали, что такой отдых требует особой осторожности.
Как следствие, в течение недели на водных объектах области утонуло 2 человека. Так, 2 июня в Сумах в районе ул. Героев Крут работники городской спасательно-водолазной службы подняли из реки Псел тело мужчины - сумчанина 1986 г.р. Ранее, 30 июня, в с. Чаплиевка Шосткинского района местные жители подняли из местного пруда тело мужчины - жителя села 1963 г.р.
Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.
Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдайте следующие правила: ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах, следите друг за другом, не заплывайте слишком далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра!
Как свидетельствует статистика, нарушения именно этих основных требований безопасности приводит к трагедиям.
Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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