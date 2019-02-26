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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские спортсмены отличились в Вышгороде

1 июня команда Сумской КДЮСШ №1 по спортивной аэробике приняла участие в открытом Всеукраинском турнире по спортивной аэробике в Вышгороде (Киевская обл.).

Наши спортсмены завоевали следующие комплекты наград:

- Соколов Михаил - 1 место индивидуальные выступления, 2 место пары;

- Бангоян Карине, Устик Алина, Коваль Вероника, Шульженко Кира, Долгушева Мария, Токарь Милана, Ткаченко Камила, Алексенко Илона - 1 место группы, 3 место аэроденс;

- Лихоузов Артем - 2 место индивидуальные выступления, 1 место пары;

- Терещенко Ульяна - 1 место пары;

- Дмитрук Лиза - 2 место пары;

- Нефедова Катя - 2 место индивидуальные выступления.

Спорт Спортивная аэробика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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