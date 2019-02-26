Сумские спортсмены отличились в Вышгороде

Наши спортсмены завоевали следующие комплекты наград:
- Соколов Михаил - 1 место индивидуальные выступления, 2 место пары;
- Бангоян Карине, Устик Алина, Коваль Вероника, Шульженко Кира, Долгушева Мария, Токарь Милана, Ткаченко Камила, Алексенко Илона - 1 место группы, 3 место аэроденс;
- Лихоузов Артем - 2 место индивидуальные выступления, 1 место пары;
- Терещенко Ульяна - 1 место пары;
- Дмитрук Лиза - 2 место пары;
- Нефедова Катя - 2 место индивидуальные выступления.
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