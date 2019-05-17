Спасатели помогли пожилой сумчанке, которая оказалась закрытой на балконе

По предварительным данным, на проспекте Курском на балконе случайно закрылась хозяйка квартиры в девятиэтажном доме.
На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали на балкон третьего этажа, где находилась женщина 1941 г.р. С помощью шанцевого инструмента специалисты открыли двери и хозяйка смогла попасть к себе домой. Сумчанка поблагодарила работников Службы спасения за оказанную помощь.
К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники.
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