Спасатели помогли пожилой сумчанке, которая оказалась закрытой на балконе 2 июня в 12:21 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на проспекте Курском на балконе случайно закрылась хозяйка квартиры в девятиэтажном доме.

На место вызова прибыл дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали на балкон третьего этажа, где находилась женщина 1941 г.р. С помощью шанцевого инструмента специалисты открыли двери и хозяйка смогла попасть к себе домой. Сумчанка поблагодарила работников Службы спасения за оказанную помощь.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники.