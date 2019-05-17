Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43581

В Сумах суд вернул обвиняемого в убийстве двух девушек в СИЗО

Сегодня, 3 июня, в Ковпаковском райсуде прошло рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в убийстве двух сумчанок Евгения Тимченко.

До начала рассмотрения под судом собралось полтысячи сумчан в поддержку родителей погибших девушек. В связи с этим было перекрыто движение по ул. Первомайской от перекрестка с ул. Ярослава Мудрого до Набережной р. Стрелки. Люди пришли с плакатами, на которых написаны слова поддержки родителям и недовольство действиями суда, в силу своей занятости вовремя не рассмотрел ходатайство, из-за чего 23 мая Евгения Тимченко выпустили из СИЗО. Так что 10 дней он гулял на воле, пишет sumy.today.

Во время рассмотрения ходатайства обвиняемый просил не применять к нему такую меру пресечения, однако судья поддержала ходотайтсво прокурора и отправила Е.Тимченко в СИЗО на 2 месяца.

Право Евгений Тимченко
view counter

По тематике

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)
Сегодня 10:16

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)

Около полутысячи сумчан пришли из-за того, что обвиняемый в убийстве двух девушек в 2005 году вышел на свободу после 14...

В Сумах под судом матери убитых девушек требуют вернуть обвиняемого в тюрьму (видео)
28.05.2019 12:11

В Сумах под судом матери убитых девушек требуют вернуть обвиняемого в тюрьму (видео)

Сегодня, 28 мая, две сумчанки - матери убитых в 2005 году девушек пришли в Ковпаковский районный суд с требованием вернуть...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.