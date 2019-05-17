В Сумах суд вернул обвиняемого в убийстве двух девушек в СИЗО Сегодня, 3 июня, в Ковпаковском райсуде прошло рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в убийстве двух сумчанок Евгения Тимченко.

До начала рассмотрения под судом собралось полтысячи сумчан в поддержку родителей погибших девушек. В связи с этим было перекрыто движение по ул. Первомайской от перекрестка с ул. Ярослава Мудрого до Набережной р. Стрелки. Люди пришли с плакатами, на которых написаны слова поддержки родителям и недовольство действиями суда, в силу своей занятости вовремя не рассмотрел ходатайство, из-за чего 23 мая Евгения Тимченко выпустили из СИЗО. Так что 10 дней он гулял на воле, пишет sumy.today.

Во время рассмотрения ходатайства обвиняемый просил не применять к нему такую меру пресечения, однако судья поддержала ходотайтсво прокурора и отправила Е.Тимченко в СИЗО на 2 месяца.