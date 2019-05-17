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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26365

В Сумах серьезная авария на Харьковской

Сегодня, 3 июня, около 13.00 на перекрестке ул. Харьковская и СКД произошло ДТП.

СТС

По словам очевидцев, столкнулись «Фиат» и «Тойота». На место аварии вызвали «скорую» и патрульных.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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