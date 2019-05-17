В Сумах серьезная авария на Харьковской

По словам очевидцев, столкнулись «Фиат» и «Тойота». На место аварии вызвали «скорую» и патрульных.
Патрульные все же разыскали вероятного виновника ДТП на улице Леваневского....
В Ютубе выложили видео ДТП, которое произошло сегодня, 31 мая, в 15.28....
«Мы все принимаем спиртные напитки», - так прокомментировал свое ДТП нетрезвый мужчина....
Патрульная полиция Сумщины просит помочь установить место нахождения участника ДТП, который покинул место происшествия....
Сегодня, около 19.00 на ул. Леваневского произошло ДТП с участием трех автомобилей....