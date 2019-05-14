«Сумчанка» продолжает лидировать в чемпионате Украины

Результаты тура:
31 мая
«Сумчанка» - «СумДУ» 7:0
СДЮШОР «Динамо» - «Колос» Борисполь 1:6
1 июня
«Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 19:0
«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 5:1
2 июня
«ИФК СумДПУ» - «Колос» 1:3
СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ» 2:4
После четырех туров у «Сумчанки» - 36 очков (в 9 играх), у «Колоса» - 32 (10), дальше «ИФК СумДПУ» - 24 (9), СДЮШОР «Динамо» - 16 (10), «СумДУ» - 13.
Последний тур пройдет в Борисполе в конце июня.
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