«Сумчанка» продолжает лидировать в чемпионате Украины На выходных в Борисполе прошел 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Результаты тура: 31 мая «Сумчанка» - «СумДУ» 7:0 СДЮШОР «Динамо» - «Колос» Борисполь 1:6 1 июня «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 19:0 «ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 5:1 2 июня «ИФК СумДПУ» - «Колос» 1:3 СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ» 2:4 После четырех туров у «Сумчанки» - 36 очков (в 9 играх), у «Колоса» - 32 (10), дальше «ИФК СумДПУ» - 24 (9), СДЮШОР «Динамо» - 16 (10), «СумДУ» - 13. Последний тур пройдет в Борисполе в конце июня.