Сумские аматоры завершили регулярный чемпионат

В группе 2 обе команды, представляющие Сумщину, одержали победы, забив по 4 мяча.
«Виктория» из Николаевки дома разгромила «Агродим» из Бахмача 4:0 (Голы: Михайлюк (14), Акимов (41), Шевченко (74), Жалдак (90 + 1), а липоводолиснкий «Альянс» в гостях был сильнее МФК «Первомайск» 4:3 (Голы: Шарай (30), Пикуль (45+2, 88, оба с пен.), Тиечко (78).
Наши команды завершили чемпионат на втором – «Виктория» (55 очков) и третьем местах – «Альянс» (46). Первое место у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасщины – 57 очков. Все трое вышли в четвртьфинал.
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