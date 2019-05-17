Сумские аматоры завершили регулярный чемпионат 1 июня прошли матчи 22-го тура чемпионат Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 обе команды, представляющие Сумщину, одержали победы, забив по 4 мяча.

«Виктория» из Николаевки дома разгромила «Агродим» из Бахмача 4:0 (Голы: Михайлюк (14), Акимов (41), Шевченко (74), Жалдак (90 + 1), а липоводолиснкий «Альянс» в гостях был сильнее МФК «Первомайск» 4:3 (Голы: Шарай (30), Пикуль (45+2, 88, оба с пен.), Тиечко (78).

Наши команды завершили чемпионат на втором – «Виктория» (55 очков) и третьем местах – «Альянс» (46). Первое место у «ЛНЗ-Лебедин» с Черкасщины – 57 очков. Все трое вышли в четвртьфинал.