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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17110

В Сумах разыграли юношеский чемпионат области по баскетболу

29-30 мая состоялся финальный этап чемпионата Сумской области среди юношей 2005 г.р. и младше, который начался еще в ноябре прошлого года.

На первом этапе участие в соревнованиях приняли 8 команд, которые по географическому принципу были разделены на две зоны:

«Юг» - «КДЮСШ №1» (Сумы), Ахтырка, «Партизан» (Путивль), «Казаки» (Ромны);

«Север» - «Конотоп-1», «Конотоп-2», Кролевець, «Барса» (г.Шостка).

Было сыграно три тура «регулярки», по результатам которой сформировались пары четвертьфиналистов.

К сожалению, по разным причинам на финал не приехали сразу две команды группы «Север». И если «Конотоп-2» объективно ни на что не претендовал, то у команды г.Шостка были все шансы бороться за чемпионство. Украшением первого игрового дня стало противостояние сумской и кролевецкой команд. Хозяева вели всю игру, но преимущество не превышала 5-7 очков. А в концовке последней четверти «северяне» даже несколько раз выходили вперед. При счете 42:42 игрок Кролевца забил один из двух штрафных, когда до конца игры оставалось всего 8 секунд. Однако сумчанам этого времени хватило, чтобы провести результативную атаку и оформить победу в сложном, но интересном противостоянии. У команды ДЮСШ Ахтырки не было особых проблем с Конотопской сверстниками. Результаты четвертьфинальных пар следующие:

¼ финала

Шостка - Ромны 0:20

Сумы - Кролевец 44:43 (14:12; 15:12; 4:6; 11:13)

Конотоп-1 - Ахтырка 51:80 (14:21; 11:19; 10:23; 16:17)

Путивль - Конотоп-2 20: 0

На полуфинальной стадии «Партизаны» из Путивля еще в первой половине игры против сумской «КДЮСШ №1» решили задачу попадания в финал. Старания местных баскетболистов в четвертой четверти позволили лишь сократить разницу в счете. В другом полуфинале Ахтырка не заметила не по регламенту юную команду с Ромен.

½ финала

Путивль - Сумы 62:51 (13:6; 21:10; 18:18; 10:17)

 Ромны - Ахтырка 8:76 (4:12; 2:19; 1:14; 1:32)

Игра за 3 место

Сумы - Ромны 57:15 (14: 2, 10: 3, 15: 4, 18: 6)

Финал

Первая половина игры прошла при более-менее равной игре при незначительном перевесе «Партизана». Чемпионской для них стала третья четверть, которую они выиграли +17, поэтому даже проигрыш последней десятиминутки уже ничего не изменил.

Путивль – Ахтырка 55:38 (11:8, 8:4, 20:3, 16:23)

Лучшим защитником чемпионата стал Мурза Тимур ( «Партизан» г. Путивль).

Лучший снайпер - Журба Максим (ДЮСШ г. Ахтырка)

Лучшим нападающим - Марченко Никита (КДЮСШ №1 г. Сумы)

Лучший игрок (MVP) чемпионата - Шевцов Артем ( «Партизан» г. Путивль)

Чемпионат Сумской области среди юношей стал возможным благодаря стараниям и финансовой поддержке Федерации баскетбола Сумщины, Управлению молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и, конечно же, спортивным школам районов и меценатам команд-участниц.

Представители команд совместно с федерацией провели совещание по поводу следующего сезона и договорились о проведении аналогичных чемпионатов области уже в двух возрастных категориях. Поэтому ждем на следующий сезон, а впереди - областные и всеукраинские соревнования по баскетболу 3х3.

Спорт Баскетбол
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