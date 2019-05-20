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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51158

У сумському дитсадку провели День цивільного захисту

Відбувся День цивільного захисту в дитячому садочку «Райдуга».

Під час заходу рятувальники розповіли про їх професію та реальні випадки з життя на які залучалися підрозділи. Після цікавої розповіді фахівці Служби порятунку навчали правилам поводження на водних об’єктах під час сезону «купання». Також нагадали про відпочинок в природніх екосистемах та розповіли про наслідки, які можуть статися із-за людської недбалості. Розповіли дітлахам і про вибухонебезпечні предмети, та як поводитися, якщо раптово натрапив на «відголосок» часів Другої Світової війни.

Другим етапом заходу стали розповідь та показ вогнегасника. Спочатку малечі розповіли, на які типи вони поділяються і для чого призначені, а кульмінацією заходу стала його демонстрація в роботі при ліквідації умовної пожежі.

За словами організаторів, такі заняття корисні для дітей, оскільки у будь-якому місці може статися пожежа або інша надзвичайна подія. Тому кожна людина повинна знати елементарні правила безпечної поведінки для того, щоб зберегти своє життя і вміти допомогти іншим, повідомляє Сумський міський відділ Управління ДСНС України у Сумській області.

Общество Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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