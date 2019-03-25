Сумская мэрия будет судиться с рейдерами, которые пытались захватить городские парковки Во время аппаратного совещания 3 июня директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко сообщил о мерах, направленных на предотвращение повторного захвата автостоянок, переданных в управление КП «Паркинг».

По словам чиновника, в настоящее время за территориальной общиной Сум зарегистрировано пять автомобильных стоянок, которые являются комплексами зданий и сооружений, используемых КП «Паркинг» в качестве стоянок автомобильного транспорта. Сейчас департаментом обеспечения ресурсных платежей установлено, что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрированы права собственности на автостоянки, а именно объекты нежилой недвижимости: автостоянка № 2 «Курская», № 3 «Подснежник», № 4 «Псел» , № 5 «Заречная», № 7 «Заозерная» за ЧВКМП «Агро».

«Вместе с тем, зарегистрированные за ЧВКМП «Агро» автостоянки размещаются на сложившихся земельных участках коммунальной собственности, собственником которых является территориальная община города, - подчеркнул Юрий Клименко. - Из указанного следует, что ЧВКМП «Агро» пытается завладеть коммунальным имуществом на основании регистрационных документов на то же имущество (коммунальные автостоянки, переданных в управление КП «Паркинг»), но зарегистрированным без адресов в Государственном реестре вещных прав».

Департаментом выяснено, что ЧВКМП «Агро» приобрело автостоянку № 2 «Курская», автостоянку № 4 «Псел» и автостоянку № 7 «Заозерная» у ООО «Научно-производственное предприятие «Геоинформационные технологии», которое в свою очередь их приобрело у Сумской областной организации Всеукраинского союза автомобилистов. Автостоянку № 3 «Подснежник» и автостоянку № 5 «Заречная» ЧВКМП «Агро» приобрело непосредственно у Сумской областной организации Всеукраинского союза автомобилистов.

Руководитель департамента обеспечения ресурсных платежей отметил, что в действиях ЧВКМП «Агро», ООО «Научно-производственное предприятие «Геоинформационные технологии» и Сумской областной организации Всеукраинского союза автомобилистов усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 205-1 и ст. 206-2 УК Украины, а именно: подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей, и противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации.

В связи с вышеуказанным, департамент обратился с заявлением о совершении преступления в правоохранительные органы, в частности: в Главное управление Национальной полиции в Сумской области, прокуратуру Сумской области и УСБУ в Сумской области. Поэтому, Сумским отделом полиции ГУНП в Сумской области осуществляется досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Кроме того, отмечает чиновник, установлено, что регистрация прав на имущество, которое принадлежит к коммунальной собственности территориальной общины Сум по другим субъектами хозяйствования, проведена государственным регистратором КП «Центр регистрации имущественных прав» Лебединского районного совета. Такие регистрационные действия государственным регистратором проведено с нарушением требований ст. 24 и ст. 27 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и вопреки Порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. В связи с чем, департаментом обеспечения ресурсных платежей подана жалоба в Министерство юстиции Украины на действия данного государственного регистратора. По сообщению Министерства юстиции Украины, указанная жалоба была принята и направлена для рассмотрения в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, но в настоящее время информация о результатах ее рассмотрения отсутствует.

В свою очередь ЧВКМП «Агро» обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском к Сумскому городскому совету о признании незаконным и отмене решения городского совета о зачислении в коммунальную собственность территориальной общины города недвижимого имущества, на основании которого было зарегистрировано за сумской общиной право собственности территориальной общины указанное имущество.

«Сейчас департаментом обеспечения ресурсных платежей вместе с КП «Паркинг» готовятся исковые заявления в суд об отмене государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости, зарегистрированной ЧВКМП «Агро», - добавил Юрий Клименко.

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко поблагодарил правоохранительные органы, в частности руководству Сумского горотдела полиции и Управления патрульной полиции в г. Сумы за оперативное реагирование на ситуацию.