На Сумщине до сих пор не все места массового отдыха на воде обследованы водолазами

«Общая площадь проверенных водных объектов около 7 тыс. квадратных метров. В Сумах полностью проверен (1,5 тыс. квадратных метров) водный объект в городском парке имени И. Кожедуба. Впервые за много лет также проверено место отдыха возле Харьковского моста. Также по отдельному графику продолжаются проверки собственно по заявкам субъектов хозяйствования, которые имеют водные объекты у мест отдыха», - отметила исполняющая обязанности директора областного Департамента гражданской защиты населения Татьяна Коськова.
Несмотря на то, что начался летний период, органами исполнительной власти и местного самоуправления городов Сумы и Ромны, Бурынского, Великописаревского, Глуховского, Краснопольского, Кролевецкого, Сумского и Тростянецкого районов до сих пор не определено ни одного места массового отдыха на водных объектах.
Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов прокомментировал эту ситуацию как уклонение от ответственности местной власти за тех, кто отдыхает во время летнего купального сезона.
Департаментом гражданской защиты населения облгосадминистрации разработан План организационных и практических мер по предотвращению гибели людей на водных объектах области во время летнего купального сезона 2019 года. Сейчас в области продолжаются проверки определенных мест массового отдыха на водных объектах.
В области создано и действуют 4 коммунальные спасательно-водолазные службы, а именно: областное коммунальное учреждение «Сумская областная спасательно-водолазная служба»; коммунальное учреждение «Сумская городская спасательно-водолазная служба»; коммунальное учреждение «Конотопская городская спасательно-водолазная служба»; коммунальное учреждение «Шосткинская городская спасательно-водолазная служба», которые прошли аттестацию в Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб и спасателей (г. Киев) и готовы к выполнению задач.
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