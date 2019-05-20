Сумами гулял пьяный вдрызг подросток с наркотиками Патрульные инспекторы обнаружили несовершеннолетнего парня в состоянии сильного опьянения и еще, вероятно, с наркотическим веществом.

Патрулируя улицу Прокофьева, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили молодого человека, который едва держался на ногах. Подойдя к нему поинтересоваться, не нужна ли ему помощь, патрульные сразу же поняли, что 17-летний парень сильно «перебрал» алкоголя.

На место стражи порядка сразу же вызвали воспитателя одного из профессионально-технических училищ, где и учится парень. После содержательной лекции по поводу недопустимости злоупотребления алкоголем, юноша сам признался, что имеет при себе наркотические вещества. Действительно, во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у несовершеннолетнего ЗИП-пакетик с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.