Сумами гулял пьяный вдрызг подросток с наркотиками

Патрулируя улицу Прокофьева, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили молодого человека, который едва держался на ногах. Подойдя к нему поинтересоваться, не нужна ли ему помощь, патрульные сразу же поняли, что 17-летний парень сильно «перебрал» алкоголя.
На место стражи порядка сразу же вызвали воспитателя одного из профессионально-технических училищ, где и учится парень. После содержательной лекции по поводу недопустимости злоупотребления алкоголем, юноша сам признался, что имеет при себе наркотические вещества. Действительно, во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у несовершеннолетнего ЗИП-пакетик с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.
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