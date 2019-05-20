В тройной аварии на Харьковской пострадали двое В результате ДТП в Сумах травмированы два человека.

ДТП произошло 3 июня, около 13.00 на перекрестке улиц Харьковская и Сумско-Киевских дивизий.

Предварительно, 36-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, при повороте налево с улицы Харьковской на Сумско-Киевских дивизий, не предоставил преимущества в движении автомобилю Fiat Doblo, 43-летний водитель которого двигался прямо во встречном направлении. Далее, автомобиль Skoda столкнулся с автомобилем ГАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Skoda и Fiat Doblo получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Обстоятельства выясняются.