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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2276

На Сумщине за пять месяцев выявили 8 несанкционированных свалок

Руководители городов, районов и ОТГ должны обеспечить утилизации стихийных свалок.

Об этом 3 июня на аппаратном совещании в облгосадминистрации заявил первый замгубернатора Вадим Акперов.

«Если мы не можем убрать мусор из своих территорий, то о какой работе над другими серьезными вопросами может идти речь», - отметил чиновник.

Он рассказал, что после рассмотрения вопроса о стихийной свалке в селе Стенки Сумского района на прошлом аппаратном совещании, было немало обращений жителей Сумщины к областной власти по выявлению таких свалок и в других населенных пунктах.

Вадим Акперов дал поручение руководителям городов, районов и ОТГ принять действенные меры по организации сбора бытовых и других отходов, а также обеспечить ликвидацию несанкционированных и неконтролируемых свалок различных отходов.

Справка

Государственной экологической инспекцией в Сумской области на протяжении января-июня 2019 года было выявлено 8 несанкционированных свалок, ориентировочной площадью 1167 квадратных метров. Инспекцией выданы предписания для обеспечения их ликвидации и приведения территории в надлежащее санитарное состояние.

Общество Мусорная свалка
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