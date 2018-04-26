На Сумщине за пять месяцев выявили 8 несанкционированных свалок

Об этом 3 июня на аппаратном совещании в облгосадминистрации заявил первый замгубернатора Вадим Акперов.
«Если мы не можем убрать мусор из своих территорий, то о какой работе над другими серьезными вопросами может идти речь», - отметил чиновник.
Он рассказал, что после рассмотрения вопроса о стихийной свалке в селе Стенки Сумского района на прошлом аппаратном совещании, было немало обращений жителей Сумщины к областной власти по выявлению таких свалок и в других населенных пунктах.
Вадим Акперов дал поручение руководителям городов, районов и ОТГ принять действенные меры по организации сбора бытовых и других отходов, а также обеспечить ликвидацию несанкционированных и неконтролируемых свалок различных отходов.
Справка
Государственной экологической инспекцией в Сумской области на протяжении января-июня 2019 года было выявлено 8 несанкционированных свалок, ориентировочной площадью 1167 квадратных метров. Инспекцией выданы предписания для обеспечения их ликвидации и приведения территории в надлежащее санитарное состояние.
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