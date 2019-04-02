На Химгородке полуметровую яму на тротуаре к школе засыпали песком Работа по ремонту подходов к школам в Сумах продолжается…

После публикации в Фейсбуке и СМИ сумские коммунальщики сподобились засыпать песком яму, которая за многие годы бездействия образовалась на тротуаре по ул. Ахтырская рядом со школой № 27.

Об этом сообщила сумчанка Ксения Лукашова, которая отметила яму, «посадив» в нее ветку, чтобы в нее не попали школьники.

Напомним: мэр Сум еще в 2017 году обещал, что аварийный тротуар отремонтируют. А вообще проблему подходов и подъездов к школам, детсадам и больницам озаботился еще в 2014 году. Три года хоть какая-то работа велась, но последние пару лет она полностью остановилась. Сумчане даже создали петицию по этому поводу.