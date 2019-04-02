На Химгородке полуметровую яму на тротуаре к школе засыпали песком

После публикации в Фейсбуке и СМИ сумские коммунальщики сподобились засыпать песком яму, которая за многие годы бездействия образовалась на тротуаре по ул. Ахтырская рядом со школой № 27.
Об этом сообщила сумчанка Ксения Лукашова, которая отметила яму, «посадив» в нее ветку, чтобы в нее не попали школьники.
Напомним: мэр Сум еще в 2017 году обещал, что аварийный тротуар отремонтируют. А вообще проблему подходов и подъездов к школам, детсадам и больницам озаботился еще в 2014 году. Три года хоть какая-то работа велась, но последние пару лет она полностью остановилась. Сумчане даже создали петицию по этому поводу.
Подход к школе № 27 в Сумах оставляет желать лучшего, будучи испещрен трещинами и ямами....
Соответствующая онлайн-петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Подъезд к школе № 9»....
Структурные подразделения Сумского горсовета посчитали, сколько квадратных метров нужно подлатать, чтобы школьники, дошкольники и больные могли нормально добраться до учреждения...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Подъезд к школе №9»....