На Сумщине взяли под стражу воров-гастролеров По ходатайству Конотопской местной прокуратуры двум подозреваемым в квартирных кражах избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о ворах-гастролерах, которые приехали в Конотоп из Черниговской области и в течение дня успели обокрасть две квартиры.

С заявлениями о похищении вещей из квартир сообщили собственники жилья 28 мая 2019 года. Проведя ряд первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, правоохранители через несколько часов установили лиц, совершивших оба преступления. Ими оказались жители Черниговской области, которым 32 и 37 лет. Вещи, которые они украли из обеих квартир, злоумышленники сбыть не успели, и имели их при себе в момент задержания. Под давлением таких очевидных доказательств задержанные быстро признались в содеянном. При этом пояснили, что квартиры выбирали случайно, звонили в дверь, если никто не открывал, подбирали ключ.

Оба мужчины уже имели проблемы с законом: один был ранее судим за наркопреступления, другой - за нанесение тяжких телесных повреждений, разбой и имущественные преступления. На этот раз действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. Сейчас полиция проверяет их на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

За содеянное подозреваемым грозит до 6 лишения свободы лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.