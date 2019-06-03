Сумская футзальная команда ищет спонсоров

Сумская футзальная команда «Food Centre-СумГУ» по итогам сезона в Первой лиге заняла второе место и получила право по спортивному принципу выступать в элите украинского футзала - Экстра-лиге.
Клуб приглашает для сотрудничества предпринимателей и неравнодушных к сумскому спорту людей. Давайте вместе подарим городу сильную команду, которой будем гордиться, говорится в сообщении на сайте клуба.
Контактный телефон: 050-307-52-27 (Игорь Петрович).
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