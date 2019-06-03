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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12231

Сумская футзальная команда ищет спонсоров

«Food Centre-СумГУ» приглашает к партнерству.

Сумская футзальная команда «Food Centre-СумГУ» по итогам сезона в Первой лиге заняла второе место и получила право по спортивному принципу выступать в элите украинского футзала - Экстра-лиге.

Клуб приглашает для сотрудничества предпринимателей и неравнодушных к сумскому спорту людей. Давайте вместе подарим городу сильную команду, которой будем гордиться, говорится в сообщении на сайте клуба.

Контактный телефон: 050-307-52-27 (Игорь Петрович).

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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