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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32286

В Сумах досрочно выпустят на волю 5 уголовников

Состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Комиссия рассмотрела материалы, представленные администрацией ГУ «Сумская исправительная колония» (№ 116) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины и замене неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании ст. 82 УК Украины.

По результатам рассмотрения материалов согласовано на условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины пяти лицам, а также на замену неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании ст. 82 УК Украины - одному.

Право УДО
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