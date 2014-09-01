В Сумах досрочно выпустят на волю 5 уголовников

Комиссия рассмотрела материалы, представленные администрацией ГУ «Сумская исправительная колония» (№ 116) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины и замене неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании ст. 82 УК Украины.
По результатам рассмотрения материалов согласовано на условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины пяти лицам, а также на замену неотбытой части наказания более мягким в виде ограничения свободы на основании ст. 82 УК Украины - одному.
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