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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51183

Боксеры с Сумщины отличились в Харькове

На выходных в Харькове в спортивном комплексе «Локомотив» проходил турнир по боксу регионального филиала «Южной железной дороги».

В турнире принимали участие боксеры из Путивля и Тростянца.

Путивляне под руководством Вячеслава Филиппенко завоевали 4 медали: 1 место - Петров Артём, Петров Станислав, Смоляк Олег , 3 место - Бояренцев Евгений (59 кг).

Тростянчане под руководством Гребенника Александра также взяли 4 медали: 1 место - Березин Егор, Порфиненко Павел, Ивженко Денис, 3 место - Прокопович Максим.

Спорт Бокс
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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