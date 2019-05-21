Боксеры с Сумщины отличились в Харькове

В турнире принимали участие боксеры из Путивля и Тростянца.
Путивляне под руководством Вячеслава Филиппенко завоевали 4 медали: 1 место - Петров Артём, Петров Станислав, Смоляк Олег , 3 место - Бояренцев Евгений (59 кг).
Тростянчане под руководством Гребенника Александра также взяли 4 медали: 1 место - Березин Егор, Порфиненко Павел, Ивженко Денис, 3 место - Прокопович Максим.
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