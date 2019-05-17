На Сумщине пытались подкупить полицейских За предложение неправомерной выгоды полицейскому ахтырчанин предстанет перед судом.

Накануне выходных работники Ахтырского отдела полиции, которые несли службу в составе экипажа автопатруля, обнаружили местного жителя за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с требованиями действующего законодательства, на гражданина ожидала ответственность по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А это - штраф и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Товарищ водителя, 39-летний ахтырчанин предложил работнику полиции неправомерное вознаграждение в размере 4000 гривен.

Работник полиции сообщил о «предложении» руководителей подразделения, а сотрудники местной прокуратуры открыли соответствующее уголовное производство, В рамках которого ахтырчанин и был задержан «на горячем», когда положил в служебный блокнот правоохранителя деньги.

Теперь мужчине предстоит заплатить штраф, а его другу предстать перед судом за предложение и предоставление должностному лицу неправомерной выгоды.

Правоохранители призывают граждан уважать и соблюдать требования закона, осознавать свои поступков и не провоцировать сотрудников полиции на правонарушение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.