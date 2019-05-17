Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:43111

На Сумщине пытались подкупить полицейских

За предложение неправомерной выгоды полицейскому ахтырчанин предстанет перед судом.

Накануне выходных работники Ахтырского отдела полиции, которые несли службу в составе экипажа автопатруля, обнаружили местного жителя за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с требованиями действующего законодательства, на гражданина ожидала ответственность по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А это - штраф и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет. Товарищ водителя, 39-летний ахтырчанин предложил работнику полиции неправомерное вознаграждение в размере 4000 гривен.

Работник полиции сообщил о «предложении» руководителей подразделения, а сотрудники местной прокуратуры открыли соответствующее уголовное производство, В рамках которого ахтырчанин и был задержан «на горячем», когда положил в служебный блокнот правоохранителя деньги.

Теперь мужчине предстоит заплатить штраф, а его другу предстать перед судом за предложение и предоставление должностному лицу неправомерной выгоды.

Правоохранители призывают граждан уважать и соблюдать требования закона, осознавать свои поступков и не провоцировать сотрудников полиции на правонарушение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка
view counter

По тематике

На Сумщине полицейским снова предлагали взятку
31.05.2019 17:37

На Сумщине полицейским снова предлагали взятку

Чтобы полицейские «закрыли глаза» на кражу и незаконную перевозку древесины, 39-летний мужчина предложил им две тысячи гривен в качестве взятки....

На Сумщине поймали сразу двух на попытке подкупить полицейского
31.05.2019 14:25

На Сумщине поймали сразу двух на попытке подкупить полицейского

На Сумщине разоблачили двух человек, которые пытались подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности....

22.05.2019 11:53

На Сумщине полицейским предлагали взятки 16 раз

Только за последнюю декаду с предложениями «уладить дело» деньгами и не привлекать их к ответственности за совершение правонарушений к полицейским...

20.05.2019 16:33

На Сумщине будут судить врача за взятку от инвалида

На Сумщине будут судить голову межрайонной МСЭК за получение взятки от человека с инвалидностью....

На Сумщине будут судить за взятку госаудитора
17.05.2019 12:35

На Сумщине будут судить за взятку госаудитора

На Сумщине до 10 лет лишения свободы грозит заместителю начальника отдела Госаудитслужбы за вымогательство и получение взятки....

Новости

C 1 июня в Сумах дорожает вода
31.05.2019 13:07
На Сумщине пытались подкупить полицейских
Сегодня 18:43
На Химгородке полуметровую яму на тротуаре к школе засыпали песком
Сегодня 17:47
На Сумщине за пять месяцев выявили 8 несанкционированных свалок
Сегодня 17:22
В тройной аварии на Харьковской пострадали двое
Сегодня 16:42
Сумами гулял пьяный вдрызг подросток с наркотиками
Сегодня 16:17
На Сумщине до сих пор не все места массового отдыха на воде обследованы водолазами
Сегодня 15:46
У сумському дитсадку провели День цивільного захисту
Сегодня 14:51
Сумская мэрия будет судиться с рейдерами, которые пытались захватить городские парковки
Сегодня 14:45
В Сумах разыграли юношеский чемпионат области по баскетболу
Сегодня 14:17
Сумские аматоры завершили регулярный чемпионат
Сегодня 14:05
«Сумчанка» продолжает лидировать в чемпионате Украины
Сегодня 13:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.