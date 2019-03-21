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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:00187

На Сумщине полиция проводит проверку по заявлению депутата районного совета

Депутат указывает на отравление жителей одного из населенных пунктов Недригайловского района полевыми химикатами. К проведению соответствующей проверки полицейские привлекли специалистов санэпидемстанции, а также представителей местных властей.

28 мая в приемный покой Недригайловской районной больницы обратилась пенсионерка из села Вакулки с жалобами на здоровье в результате якобы отравления химикатами, которыми обрабатывали поля близ ее дома. Медики оказали ей первостепенную помощь и предложили дальнейшее лечение в условиях стационара, однако гражданка от госпитализации отказалась. Сегодня она находится под наблюдением семейного врача.

30 мая от имени указанной гражданки в полицию Недригайлова с соответствующим заявлением обратилась ее дочь, депутат Недригайловского районного совета. По ее заявлению полиция начала проверку изложенной информации.

Правоохранители опросили руководителя местного сельскохозяйственного хозяйства. Тот объяснил, что поля действительно обрабатывались химикатами. Мужчина утверждал: вещества сертифицированы, и у него есть все соответствующие документы, подтверждающие их безопасность для жизни и здоровья человека. Механизаторы, которые непосредственно проводили сезонную обработку полей, на состояние здоровья не жаловались, хотя работали без средств индивидуальной защиты. Жители села в медицинские учреждения с жалобами на здоровье не обращались.

К проведению проверки правоохранители привлекли специалистов санэпидемстанции, а также представителей райгосадминистрации и поселкового совета, которые вместе с ними выезжали и работали на месте происшествия.

Сейчас проверка продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Недригайловский район Отравление Химикаты
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