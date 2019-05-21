Сумские футболисты стали чемпионами Европы

Чемпионат проводился впервые по инициативе Федерации футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО «Українці разом», при поддержке ФК «Динамо» Киев и Украинской ассоциации футбола (это новое название ФФУ).
В течение трех дней четыре сборные соревновались за победу. Матчи первого и второго туров чемпионата Европы проходили на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе. Финальные матчи состоялись на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
В финале сборная Украины не оставила шансов Дании - 5:0. А в матче за третье место сборная Грузии одержала победу над Норвегией 3:1.
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