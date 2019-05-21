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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30214

Сумские футболисты стали чемпионами Европы

Сумчане Иван Вельбой и Александр Даценко в составе сборной Украины стали чемпионами Европы по футболу среди участников боевых действий.

Чемпионат проводился впервые по инициативе Федерации футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО «Українці разом», при поддержке ФК «Динамо» Киев и Украинской ассоциации футбола (это новое название ФФУ).

В течение трех дней четыре сборные соревновались за победу. Матчи первого и второго туров чемпионата Европы проходили на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе. Финальные матчи состоялись на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В финале сборная Украины не оставила шансов Дании - 5:0. А в матче за третье место сборная Грузии одержала победу над Норвегией 3:1.

Спорт Участники АТО Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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