Сумские футболисты стали чемпионами Европы Сумчане Иван Вельбой и Александр Даценко в составе сборной Украины стали чемпионами Европы по футболу среди участников боевых действий.

Чемпионат проводился впервые по инициативе Федерации футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО «Українці разом», при поддержке ФК «Динамо» Киев и Украинской ассоциации футбола (это новое название ФФУ).

В течение трех дней четыре сборные соревновались за победу. Матчи первого и второго туров чемпионата Европы проходили на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе. Финальные матчи состоялись на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В финале сборная Украины не оставила шансов Дании - 5:0. А в матче за третье место сборная Грузии одержала победу над Норвегией 3:1.