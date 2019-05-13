Федерация бокса Украины будет разбираться с двумя президентами в областной федерации Сумщины На сайте Федерации бокса Украины опубликовано официальное заявление ФБУ относительно событий вокруг Федерации бокса Сумщины.

«Слаженная, профессиональная и эффективная деятельность каждого областного отделения Федерации бокса Украины - одна из приоритетных задач ФБУ.

Такая слаженная и эффективная деятельность обеспечивается благодаря совместной работе спортсменов, тренеров, меценатов и, конечно же, руководства областных федераций.

К большому сожалению, отдельные областные организации находятся в ненадлежащем организационном состоянии и требуют кардинальных изменений для восстановления нормальной деятельности. Причиной этого, в первую очередь, является бездействие лиц, избранных в органы управления региональной федерации и которые не предпринимают достаточных усилий для развития бокса в регионе. Такие люди рассматривают свое членство и руководящие должности в областных федерациях бокса как деловую модель для обеспечения, прежде всего, собственных имущественных и репутационных нужд.

До недавнего времени таким негативным примером была Федерация бокса Сумской области, руководство которой должным образом не справлялось с возложенными на него уставными обязанностями по развитию бокса в регионе.

Отсутствие организационного и финансового обеспечения текущей деятельности региональной федерации, отсутствие коммуникации между руководством и членами организации, бездействие в решении назревших проблем и игнорирование действительных потребностей организации, заставило ведущих тренеров региона инициировать созыв на 16 мая 2019 года официальной конференции для проведения перевыборов руководства федерации бокса Сумщины.

Для обеспечения открытости выборов, о времени и месте проведения конференции федерации бокса Сумщины были заблаговременно уведомлены тренеры, спортсмены, органы местного самоуправления, Федерация бокса Украины. Со своей стороны ФБУ направила на конференцию официального представителя для наблюдения за соблюдением требований устава ФБУ при проведении выборных процедур.

16 мая 2019 года состоялась Конференция федерации бокса Сумщины. Решением Конференции президентом федерации бокса Сумщины был избран Бояринцев Олег Анатольевич. Замечаний по законности и прозрачности проводимых избирательных процедур со стороны присутствовавшего на конференции представителя ФБУ не было.

Несмотря на законность и открытость проводимых выборов, решение конференции о переизбрании руководства было воспринято не всеми и по Федерации бокса Сумщины начали совершаться неправомерные действия, чтобы помешать избранному 16 мая 2019 года президенту Бояринцев Олегу Анатольевичу приступить к выполнению своих уставных задач.

Так, несколько тренеров по боксу, которые в настоящее время находятся за пределами Украины на заработках, действуя от имени Федерации бокса Сумщины, почти одновременно с проведением официальной конференции 16 мая 2019 года, оформили документы о проведении в г. Сумы 15 мая 2019 года другой конференции Федерации бокса Сумщины, с тем же вопросом повестки дня об избрании президента областной федерации бокса Сумщины и избрали президентом Виталия Ермоленко.

По представленным на государственную регистрацию документам, проведение такой конференции было осуществлено якобы 15 мая 2019 года, то есть на день раньше, чем была проведена официальная конференцию с участием представителя ФБУ 16 мая 2019 года.

Также, игнорируя принципы разрешения споров в системе бокса и юрисдикцию органов правосудия ФБУ, указанные лица обратились в правоохранительные органы с заявлением о подделке, по их утверждению, документов о проведении Федерацией бокса Сумщины выборов президента на официальной конференции 16 мая 2019 года. Сейчас продолжается досудебное следствие, которое и должно решить, насколько правдивы были такие заявления и кто должен за это отвечать.

Очевидно, что подобные необдуманные шаги не идут на пользу развития бокса в регионе и могут объясняться лишь попыткой защиты определенными лицами исключительно собственных финансовых и других интересов, но отнюдь не интересов бокса. Такие интересы у указанных лиц заключались в использовании непрозрачности схем финансирования областной федерации и отдельных спортсменов, к которым эти средства не всегда доходили.

Мы просим четко осознать, олимпийский бокс - не бизнес, а Федерация бокса Сумщины - не бизнес-проект отдельных лиц.

Очевидно, что руководство региональной федерации бокса в своей деятельности, прежде всего, должно обеспечивать развитие бокса в регионе, а не использовать возможности должностей в собственных интересах, вопреки интересам спортивной общины.

Избранный бывшим руководством деструктивное направление решения ситуации приводит к расколу спортивного общества региона, разделение на своих / чужих, нарушение организационной деятельности, возникновению конфликтов в обычных ситуациях, при таких условиях требуют оперативного решения.

Данную конфликтную ситуацию берет под личный контроль руководство Федерации бокса Украины и Наблюдательного Совета ФБУ. Мы приложим все усилия для обеспечения надлежащей работы Федерации бокса Сумщины во главе с президентом, избранным путем прозрачных демократических выборов, в соответствии с требованиями устава ФБУ и действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.

Из чего следует, что ФБУ априори стала на сторону Олега Бояринцева, не собираясь дожидаться окончания расследования полиции.