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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56348

У кого из сумчан сегодня не будет воды и почему

Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 14 и ул. Богуна, 16 (замена коренных кранов в квартирах), ул. СКД, 42 (ремонт стояка горячей воды в квартире), ул. Заливная, 11 (замена кранов и труб горячей и холодной воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 7 и ул. Г. Кондратьева, 48 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Петропавловская, 92 (чистка бойлера в квартире), ул. Ильинская, 12 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ярослава Мудрого, 50 (ремонт стояка холодной воды в квартире), ул. Горького, 25 (замена канализационного стояка в квартире).

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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