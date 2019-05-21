У кого из сумчан сегодня не будет воды и почему

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 14 и ул. Богуна, 16 (замена коренных кранов в квартирах), ул. СКД, 42 (ремонт стояка горячей воды в квартире), ул. Заливная, 11 (замена кранов и труб горячей и холодной воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 7 и ул. Г. Кондратьева, 48 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Петропавловская, 92 (чистка бойлера в квартире), ул. Ильинская, 12 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ярослава Мудрого, 50 (ремонт стояка холодной воды в квартире), ул. Горького, 25 (замена канализационного стояка в квартире).
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