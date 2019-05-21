В Сумах ищут свидетелей ДТП

Предварительно, водитель автомобиля Daewoo, серого цвета, не придерживался безопасной дистанции, после чего допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-21114, которое остановился перед пешеходным переходом, чтобы предоставить преимущество в движении пешеходам.
По словам людей, водитель Daewoo вышел из авто, осмотрел механические повреждения, после чего сел в транспортное средство и покинул место ДТП.
Отдел розыска и обработки материалов ДТП обращается к водителям, которые в это время проезжали на указанной улице, а также граждан, находившихся на остановках общественного транспорта, или же просто прогуливались по улице, при наличии информации о вышеуказанном происшествии или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, позвонить на линию «102» или обратиться в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.
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