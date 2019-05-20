9-летние сумские хоккеистки стали третьими на чемпионате Украины

В турнире приняли участие 5 команд, которые сыграли по кругу.
В итоге чемпионом стала команда «Колосок-1» из Борисполя, второе места заняли местные хоккеистки из ХК «/Политехник». Сумская команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Ткач) заняла третье место, вторая динамовская команда (тренер Инна Бондаренко) была четвертой.
Лучшим вратарем стала игрок команды СДЮШОР «Динамо-2» Рамбовская Мирослава, лучшим защитником Трипольская Алла из СДЮШОР «Динамо-1».
На выходных в Борисполе прошел 4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
30 мая завершилась финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд....
22-25 мая в Калиновке проходил турнир по хоккею на траве, посвященный 40-летию города Калиновка....
В этом году в Украине отмечает круглую дату – 45-летие хоккея на траве в Украине....
17-19 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2008-2009 г.р....