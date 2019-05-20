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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2792

9-летние сумские хоккеистки стали третьими на чемпионате Украины

На выходных в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2009-2010 г.р.

В турнире приняли участие 5 команд, которые сыграли по кругу.

В итоге чемпионом стала команда «Колосок-1» из Борисполя, второе места заняли местные хоккеистки из ХК «/Политехник». Сумская команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Ткач) заняла третье место, вторая динамовская команда (тренер Инна Бондаренко) была четвертой.

Лучшим вратарем стала игрок команды СДЮШОР «Динамо-2» Рамбовская Мирослава, лучшим защитником Трипольская Алла из СДЮШОР «Динамо-1».

Спорт СДЮШОР «Динамо» Хоккей на траве
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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