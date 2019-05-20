9-летние сумские хоккеистки стали третьими на чемпионате Украины На выходных в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2009-2010 г.р.

В турнире приняли участие 5 команд, которые сыграли по кругу. В итоге чемпионом стала команда «Колосок-1» из Борисполя, второе места заняли местные хоккеистки из ХК «/Политехник». Сумская команда СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Ткач) заняла третье место, вторая динамовская команда (тренер Инна Бондаренко) была четвертой. Лучшим вратарем стала игрок команды СДЮШОР «Динамо-2» Рамбовская Мирослава, лучшим защитником Трипольская Алла из СДЮШОР «Динамо-1».