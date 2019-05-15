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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39176

Конотоп может оказаться без света

Филиал «Конотопський РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о запланированном выводк в ремонт 1 СШ-110 кВ.

В период с 3 по 14 июня на ПС 330 кВ «Конотоп» для выполнения плана годовых текущих и капитальных ремонтов оборудования запланирован вывод в ремонт 1 СШ-110 кВ.

На время выполнения ремонтных работ будет снижена надежность электроснабжения потребителей города Конотоп и Конотопского района.

Общество Конотоп Отключение света ПАО «Сумыоблэнерго»
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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