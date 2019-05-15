Конотоп может оказаться без света

В период с 3 по 14 июня на ПС 330 кВ «Конотоп» для выполнения плана годовых текущих и капитальных ремонтов оборудования запланирован вывод в ремонт 1 СШ-110 кВ.
На время выполнения ремонтных работ будет снижена надежность электроснабжения потребителей города Конотоп и Конотопского района.
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