Конотоп может оказаться без света Филиал «Конотопський РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о запланированном выводк в ремонт 1 СШ-110 кВ.

В период с 3 по 14 июня на ПС 330 кВ «Конотоп» для выполнения плана годовых текущих и капитальных ремонтов оборудования запланирован вывод в ремонт 1 СШ-110 кВ.

На время выполнения ремонтных работ будет снижена надежность электроснабжения потребителей города Конотоп и Конотопского района.