В центре Сум остановились троллейбусы

На месте уже работает ремонтная бригада. Причины выясняются, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Сегодня, 31 мая, утром на перекрестке ул. Ильинская и Чорновола произошел обрыв троллеи....
На Покровский площади возле остановки «Аптека № 90» произошел обрыв контактной сети....
Из-за высокого уровня воды в районе ул. Интернационалистов и ТЦ «Березка», вызванного ливнем, остановлено движение троллейбусов №5, 10 А, 15...
На Покровский площади, вблизи аптеки № 90, на троллею упала растяжка, находящегося на балансе КП «Горсвет»....
Ожидаемые уже в мае новые троллейбусы прибудут в Сумы в июне....