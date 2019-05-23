Шосткинские полицейские разыскивают владельцев утерянных автомобильных номеров

Сотрудниками в составе групп реагирования патрульной полиции Шостки нашли некоторые потерянные на улицах города государственные номерные знаки и сейчас разыскивают их владельцев.
Обратите внимание на фото. Если на фото вы нашли свой государственный номерной знак - обращайтесь в Шосткинский отдел полиции по адресу: Сумская область г. Шостка ул. Свободы, 67. Контактный номер телефона дежурной части Шосткинского отдела полиции: 050327 91 48.
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