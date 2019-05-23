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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинские полицейские разыскивают владельцев утерянных автомобильных номеров

В эти выходные в Шостке прошли обильные дожди, которые за короткое время успели подтопить некоторые улицы города, и автомобилистам пришлось передвигаться лужами, что привело к потере автономеров в воде.

Сотрудниками в составе групп реагирования патрульной полиции Шостки нашли некоторые потерянные на улицах города государственные номерные знаки и сейчас разыскивают их владельцев.

Обратите внимание на фото. Если на фото вы нашли свой государственный номерной знак - обращайтесь в Шосткинский отдел полиции по адресу: Сумская область г. Шостка ул. Свободы, 67. Контактный номер телефона дежурной части Шосткинского отдела полиции: 050327 91 48.

Право Номерные знаки Потерянные номера Шостка
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