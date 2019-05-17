Сумской борец победил на международном турнире

Сумчанин Александр Колдовский стал победителем в весовой категории до 125 кг.
В литовском городе Вилкавишкис состоялся традиционный Международный турнир по вольной борьбе на кубок члена Сейма Литовской Республики Альгирдаса Буткявичуса....
В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской....
Сумской борец Дмитрий Ткаченко был единственным украинцем-участником рейтингового турнира серии «Гран-при» по вольной борьбе «Маттео Пелликоне», прошедшего 24-26 мая на...
17-18 мая в белорусском городе Гомель состоялся ежегодный Международный юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню Победы «Кубок Памяти»....
14-16 мая в Харькове состоялся Чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения, которые представляют физкультурно-спортивное...