Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14314

Сумской борец победил на международном турнире

На выходных Одесса принимала международный турнир по вольной борьбе «Черное море».

Сумчанин Александр Колдовский стал победителем в весовой категории до 125 кг.

Спорт Александр Колдовский Вольная борьба
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Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы
Вчера 08:34

Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы

В литовском городе Вилкавишкис состоялся традиционный Международный турнир по вольной борьбе на кубок члена Сейма Литовской Республики Альгирдаса Буткявичуса....

Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии
28.05.2019 11:43

Сумской борец сделал «золотой дубль» в Эстонии

В эстонском городе Пайд состоялся турнир по двум стилям борьбы: вольной и греко-римской....

Сумской борец везет домой «бронзу» из Италии
26.05.2019 15:35

Сумской борец везет домой «бронзу» из Италии

Сумской борец Дмитрий Ткаченко был единственным украинцем-участником рейтингового турнира серии «Гран-при» по вольной борьбе «Маттео Пелликоне», прошедшего 24-26 мая на...

Сумские борцы - чемпионы международного турнира в Белоруссии
20.05.2019 15:09

Сумские борцы - чемпионы международного турнира в Белоруссии

17-18 мая в белорусском городе Гомель состоялся ежегодный Международный юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню Победы «Кубок Памяти»....

Сумские вольники - чемпионы ФСО «Динамо» Украины
17.05.2019 16:16

Сумские вольники - чемпионы ФСО «Динамо» Украины

14-16 мая в Харькове состоялся Чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения, которые представляют физкультурно-спортивное...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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