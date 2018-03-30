Вместо реставрации сумскую Альтанку просто подкрасят 3 июня, в центре Сум начали ремонтировать Альтанку.

Многие сумчане, видевшие начало работ, подумали, что, наконец-то, городские власти взялись за обещанную реставрацию символа города.

Однако нет, это просто текущий ремонт – подкрасят, подмажут… Уже сегодня его завершат.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, в этом году реставрации не будет.

Напомним: в прошлом году уже заказали проектно-сметную документацию за четверть миллиона гривен, даже проводили торги на саму реставрацию на 3,6 млн грн, однако они не состоялись. Не нашлось желающих. Тогда говорили, что в Украине есть всего одна фирма, которая может выполнить подобные работы, тем более с памятником архитектуры. Однако она нарасхват.