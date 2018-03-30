Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41388

Вместо реставрации сумскую Альтанку просто подкрасят

3 июня, в центре Сум начали ремонтировать Альтанку.

Многие сумчане, видевшие начало работ, подумали, что, наконец-то, городские власти взялись за обещанную реставрацию символа города.

Однако нет, это просто текущий ремонт – подкрасят, подмажут… Уже сегодня его завершат.

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, в этом году реставрации не будет.

Напомним: в прошлом году уже заказали проектно-сметную документацию за четверть миллиона гривен, даже проводили торги на саму реставрацию на 3,6 млн грн, однако они не состоялись. Не нашлось желающих. Тогда говорили, что в Украине есть всего одна фирма, которая может выполнить подобные работы, тем более с памятником архитектуры. Однако она нарасхват.

Общество Альтанка
view counter

По тематике

24.07.2018 13:10

В Сумах нашли специалистов, который займутся Альтанкой

Однако когда это произойдет неизвестно из-за необходимости соблюдать тендерные процедуры....

18.06.2018 12:07

Мэр Сум возмутился ценой реставрации Альтанки

Сумма почти в 4 млн грн. за реставрацию Альтанки показалась градоначальнику завышенной....

15.06.2018 16:04

На ремонт Альтанки потратят почти 4 миллиона

Сегодня, 15 июня, департамент инфраструктуры объявил тендер на реставрацию памятника архитектуры местного значения - Альтанки....

Капремонт Альтанки начнут летом
10.04.2018 11:12

Капремонт Альтанки начнут летом

К реставрации символа Сум приступят не раньше июня....

30.03.2018 08:00

Сумы засветились в антипутинском клипе российского рэпера (видео)

Рэпер-аниматор Snowman выпустил клип на песню «Украина на не враг»....

view counter
view counter

Статьи

«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
Сегодня 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
Сегодня 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
Сегодня 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
Сегодня 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Сегодня 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
Вчера 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Как не лишиться права на субсидию: 6 советов
27.05.2019 12:35
Определены финалисты конкурса социальных стартапов бойцов АТО в Сумах
24.05.2019 17:29
«Лазанья по французьки» у Сумах
23.05.2019 17:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.