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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23272

На Сумщине посчитали среднюю зарплату: больше 8 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле 2019 года.

В апреле 2019 года cреднеучетное количество штатных работников предприятий Сумщины составила 196,4 тыс. человек против 204,4 тыс. человек - в прошлом году.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в апреле 2019 года, в среднем составляла 8176 грн, что на 17,1% больше, чем в апреле прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 7,6%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении апреля 2019 года увеличилась на 14,1 млн грн и на 1 мая составила 302,5 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 236,0 млн грн.

Экономика Задолженность по зарплате Средняя зарплата Статистика
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