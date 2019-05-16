На Сумщине нашли 28 боеприпасов времен войны

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 82-мм. минометная мина. На нее наткнулся местный житель в лесополосе на расстоянии 2 км от жилых домов.
В тот же день в 17:17 поступил вызов о нахождении еще 26-ти 50-мм. минометных мин и 76-мм. артиллерийского снаряда, которые находились на расстоянии 900 м от жилых домов с. Перекоповка Роменского района.
В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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