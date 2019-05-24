Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 26-28 °С.
Из-за жаркой погоды на большей территории Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (4-й класс).
На выходных погода на Сумщине будет иметь неустойчивый характер....
По прогнозу Гидрометцентра, 31 мая днем по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Начало новой недели на Сумщине принесет прекращение осадков и повышение температуры....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием котловины циклона над Скандинавией....