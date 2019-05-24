Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 5 июня, в Сумах будет сухо и жарко.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 26-28 °С. Из-за жаркой погоды на большей территории Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (4-й класс).