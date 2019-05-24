На Сумщине поймали металлиста Чтобы найти деньги на спиртное, неоднократно судимый 59-летний житель одного из сел Шосткинского района обокрал чужой дачный дом.

В полицию с заявлением о краже из дачного дома в одном из сел Шосткинского района обратился 34-летний житель райцентра. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в нежилое помещение и похитил оттуда металлическое печное оборудование. Дело значительно осложнял тот факт, что заявитель даже приблизительно не мог указать период, в который вероятно было совершено преступление, обозначив только, что возможно - в течение года.

Проведя ряд розыскных мероприятий и проверив ранее судимых лиц, отбывавших наказание за подобные преступления, правоохранители все же установили вора.

Им оказался неоднократно судимый за кражи 59-летний местный. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенные изделия из металла продал, а деньги потратил на спиртное.

В полиции относительно злоумышленника открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители обращаются к гражданам с призывом более внимательно относиться к сохранности своего имущества и не оставлять его на долгое время без внимания, если это касается дачных домиков или других нежилых помещений, расположенных на Значительном расстоянии от постоянного проживания владельцев. Если нет возможности самому следить за такими усадьбами, стоит договориться о надзоре с доверенными лицами: соседями, родственниками или хорошими знакомыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.