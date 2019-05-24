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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1235

В Шостке полицейские вернули подростку похищенный у него мобильный телефон

Пока 13-летний парень играл с друзьями в футбол, оставленная им без присмотра сумка с личными вещами и мобильным телефоном стала предметом преступления.

В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что неизвестный похитил сумку с ключами и мобильным телефоном, которую оставил на стадионе без присмотра ее 13-летний сын. Позже заявительница дополнила, что подобный гаджет, который был у ее сына, она видела в одном из ломбардов города.

Правоохранители проверили информацию, и она нашла свое подтверждение. Выставленный на продажу в ломбарде мобильный телефон действительно принадлежал сыну заявительницы. Проведя дальнейшую проверку, полицейские установили и личность вора.

Им оказался 33-летний местный житель, который в содеянном сознался. Он объяснил свой поступок соблазном, на который поддался, когда увидел сумку.

Сейчас телефон изъят и возвращен владельцу. В полиции действия мужчины квалифицировали как кража и открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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