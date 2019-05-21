В Сумах снова остановились троллейбусы

Теперь на проспекте Курский пр в направлении центра города произошел обрыв троллеи.
Работники КП «Электроавтотранс» делают все возможное, чтобы восстановить движение троллейбусов быстрее.
После восстановления питания, некоторое время транспорт будет курсировать с отклонением от расписания, сообщили на предприятии.
Напомним: сегодня уже останавливались троллейбусы из-за обрыва контактной сети на Харьковском мосту.
Из-за обрыва контактной сети на Харьковском мосту в направлении центра движение троллейбусов остановлено....
Сегодня, 31 мая, утром на перекрестке ул. Ильинская и Чорновола произошел обрыв троллеи....
На Покровский площади возле остановки «Аптека № 90» произошел обрыв контактной сети....
Из-за высокого уровня воды в районе ул. Интернационалистов и ТЦ «Березка», вызванного ливнем, остановлено движение троллейбусов №5, 10 А, 15...
На Покровский площади, вблизи аптеки № 90, на троллею упала растяжка, находящегося на балансе КП «Горсвет»....