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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35379

В Сумах снова остановились троллейбусы

Второй раз за день в Сумах происходит остановка троллейбусов.

Теперь на проспекте Курский пр в направлении центра города произошел обрыв троллеи.

Работники КП «Электроавтотранс» делают все возможное, чтобы восстановить движение троллейбусов быстрее.

После восстановления питания, некоторое время транспорт будет курсировать с отклонением от расписания, сообщили на предприятии.

Напомним: сегодня уже останавливались троллейбусы из-за обрыва контактной сети на Харьковском мосту.

Общество Троллейбусы Троллея
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