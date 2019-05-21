В Сумах снова остановились троллейбусы Второй раз за день в Сумах происходит остановка троллейбусов.

Теперь на проспекте Курский пр в направлении центра города произошел обрыв троллеи.

Работники КП «Электроавтотранс» делают все возможное, чтобы восстановить движение троллейбусов быстрее.

После восстановления питания, некоторое время транспорт будет курсировать с отклонением от расписания, сообщили на предприятии.

Напомним: сегодня уже останавливались троллейбусы из-за обрыва контактной сети на Харьковском мосту.