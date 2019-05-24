На Сумщине будут судить директора предприятия, укравшего почти 900 тыс. грн на ремонте дорог Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, который присвоил почти 900 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию дорог.

В ходе следствия, проведенного следователями Конотопского отдела полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что указанный директор предприятия в 2017 году заключил три договора с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Конотопского городского совета на выполнение работ по реконструкции дорог по ул. Железнодорожная, ул. Гастелло и по ул. Интернатной в г. Конотоп.

После завершения реконструкции, зная, что во время ремонта были использованы некачественные или не предусмотренные проектно-сметной документацией материалы и вещества, а отдельные работы вообще не выполнены, директор предприятия внес в официальные документы ложные сведения. На основании указанных актов выполненных работ на счет предприятия было перечислено более 4 млн грн, с которыми в дальнейшем проведен ряд финансовых операций.

«Согласно выводам судебной дорожно-технической и комиссионной строительно-технической экспертизы объемы фактически выполненных предприятием строительных работ на указанных объектах не соответствуют объемам работ, указанным в актах. В частности, во время реконструкции вместо щебня использована щебеночно-песчаная смесь, несоответствующей была также толщина верхнего слоя дорожного покрытия и т.п. Общая стоимость работ завышена почти на 900 тыс. грн», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

Действия директора частного предприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах), ч. 2 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов) УК Украины.

Справка: обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.