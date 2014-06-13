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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41155

На Шосткинщине отметят 99-ю годовщину со дня рождения Ивана Кожедуба

7 июня в Шостке и районе пройдут мероприятия, посвященные 99-годовщине со Дня рождения известного земляка, летчика-аса, маршала авиации, Трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Так, в 9:30 в музее И.Н.Кожедуба в Шостке состоится мероприятие «Звездный Сокол», а также пройдет традиционная встреча ветеранов и молодежи. В 11:00 на родине известного земляка, в селе Ображеевка, возле бюста И.Н.Кожедуба пройдет мероприятие «Человек-легенда», а также встреча ветеранов и молодежи. Об этом информирует начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, пишет Шостка.info.

Общество Кожедуб
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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