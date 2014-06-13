На Шосткинщине отметят 99-ю годовщину со дня рождения Ивана Кожедуба

Так, в 9:30 в музее И.Н.Кожедуба в Шостке состоится мероприятие «Звездный Сокол», а также пройдет традиционная встреча ветеранов и молодежи. В 11:00 на родине известного земляка, в селе Ображеевка, возле бюста И.Н.Кожедуба пройдет мероприятие «Человек-легенда», а также встреча ветеранов и молодежи. Об этом информирует начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, пишет Шостка.info.
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