Увага! Кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються

З 2 травня 2019 року кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.
Наголошуємо, що граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню ЄСВ, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях сплив 1 травня 2019 року, повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Сумській області.
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