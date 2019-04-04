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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34177

Увага! Кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються

ГУ ДФС у Сумській області звертає увагу платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що з 2 травня 2019 року функціонують нові рахунки для сплати ЄСВ, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку - 899998).

З 2 травня 2019 року кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.

Наголошуємо, що граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню ЄСВ, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях сплив 1 травня 2019 року, повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Сумській області.

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