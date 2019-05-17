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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25

В Сумах на 4 ночи перекроют Ильинскую

Проезжую часть улицы Ильинской на ночь будут закрывать для транспорта.

В связи с ремонтом дорожного покрытия, на несколько ночей проезжую часть по ул. Ильинская закрывать для транспорта.

Ограничение будет действовать с 5 по 8 июня в период с 20:00 до 7:00 на участке дороги от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Рабочая.

В связи с этим, коммунальный общественный транспорт на данном отрезке не будет ходить, частный общественный, следующий на ул. Роменская, будет ездить через ул. Первомайская, а тот, который идет на ул. Белопольское шоссе – по ул. Засумская.

Общество Ильинская Перекрытие дорог Ремонт дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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