В Сумах на 4 ночи перекроют Ильинскую

В связи с ремонтом дорожного покрытия, на несколько ночей проезжую часть по ул. Ильинская закрывать для транспорта.
Ограничение будет действовать с 5 по 8 июня в период с 20:00 до 7:00 на участке дороги от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Рабочая.
В связи с этим, коммунальный общественный транспорт на данном отрезке не будет ходить, частный общественный, следующий на ул. Роменская, будет ездить через ул. Первомайская, а тот, который идет на ул. Белопольское шоссе – по ул. Засумская.
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