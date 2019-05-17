В Сумах на 4 ночи перекроют Ильинскую Проезжую часть улицы Ильинской на ночь будут закрывать для транспорта.

В связи с ремонтом дорожного покрытия, на несколько ночей проезжую часть по ул. Ильинская закрывать для транспорта.

Ограничение будет действовать с 5 по 8 июня в период с 20:00 до 7:00 на участке дороги от ул. Набережная реки Стрелка до ул. Рабочая.

В связи с этим, коммунальный общественный транспорт на данном отрезке не будет ходить, частный общественный, следующий на ул. Роменская, будет ездить через ул. Первомайская, а тот, который идет на ул. Белопольское шоссе – по ул. Засумская.