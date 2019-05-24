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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33165

Суд отменил приговор полицейскому, который из-за исчезновения Лыхмана заставлял жителя Сумщины заниматься мошенничеством

Коллегия судей Сумского апелляционного суда отменила оправдательный приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым оперуполномоченный уголовного розыска УМВД в Сумской области признан невиновным в принуждении другого лица к совершению преступления, а также совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранитель обвиняется в том, что октябре-ноябре 2014 года, расследуя убийство в одном из сел Конотопского района, угрожал местному жителю уголовной ответственностью по делу исчезновения главы Сумской областной организации партии «Удар», с которым потерпевший был в дружеских отношениях. По словам лица, обвиняемый обещал не инициировать проверку его причастности к делу в обмен на занятие им преступной мошеннической деятельностью. В частности, по замыслу обвиняемого, потерпевший должен был подыскивать неблагополучные семьи, в которых лица злоупотребляют алкогольными напитками, покупать им спиртное и, вводя в заблуждение, завладевать их жильем. После продажи недвижимости пострадавшим обвиняемый хотел получать 10 000 долларов с каждой сделки купли-продажи.

Судом первой инстанции правоохранитель был признан невиновным в инкриминируемых ему преступлениях в связи с недоказанностью факта наличия в его действиях состава указанного уголовного преступления. Однако с таким решением суда не согласился потерпевший и прокурор, которые обжаловали приговор в Сумском апелляционном суде. В своих апелляционных жалобах стороны отмечали, что суд первой инстанции допустил предвзятость при рассмотрении дела, его выводы противоречат и фактическим обстоятельствам дела, а потому приговор требует отмены.

Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд частично удовлетворил апелляционные требования стороны обвинения, отменил приговор местного суда и направил дело на новое судебное рассмотрение. Такое решение коллегией судей было принято в связи с нарушением суда норм уголовно-процессуального закона, сообщает пресс-служба суда.

Право Мошенничество Сергей Лыхман Сумской апелляционный суд
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